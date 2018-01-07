Падение воздушной гимнастки в гомельском цирке попало на камеры - ВИДЕО

7 января 2018 18:00

В цирке Гомеля воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка. Видео инцидента опубликовано в сети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации Sputnik Беларусь, ЧП произошло 5 января во время выступления коллектива Алишера Алимева. В афише было заявлено, что "гимнасты исполнят феноменальные трюки на высоте девятиэтажного здания". Уточняется, что 20-летняя циркачка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.

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Падение воздушной гимнастки в гомельском цирке попало на видео

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