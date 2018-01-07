В Испании из-за снегопада на дорогах заблокированы тысячи машин - ВИДЕО

Несколько тысяч автомобилей оказались заблокированными на дорогах Испании из-за непогоды, несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах А-6 и АP-6, соединяющих Мадрид с северо-западом страны, сообщает Генеральное дорожное управление (DGT). Около 4 тысяч автомобилей оказались заблокированными, водители провели на этой дороге ночь. На ликвидацию последствий снегопада отправили около 250 военных.