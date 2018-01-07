Сирийская армия заняла стратегически важный город Синджар

7 января 2018 17:40

Сирийская армия президента Башара Асада заняла стратегически важный город Синджар в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщают базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) и проправительственные военизированные формирования Национальных сил обороны, передает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.

Захватив Синджар, армия Асада получила доступ к расположенному неподалеку от города военному аэропорту, а также к важному транспортному узлу. В последние месяцы силы Асада значительно расширили подконтрольную им территорию в охваченной гражданской войной стране.

Идлиб - последняя провинция, которую практически целиком контролируют противники режима Асада. Среди них здесь доминируют боевики террористической коалиции "Хайят Тахрир аш-Шам", исповедующей идеологию "Аль-Каиды". В сентябре 2017 года Идлиб стала одной из зон деэскалации, о создании которых договорились Турция, а также Иран и Россия.

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