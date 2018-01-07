Глава Еврокомиссии против финансовых санкций за отказ принимать беженцев

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против применения Евросоюзом финансовых санкций в отношении Польши, Венгрии и Чехии за их отказ в принудительном порядке принимать беженцев. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании RTBF, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет о возможном сокращении финансирования, выделяемого государствам из бюджета ЕС в рамках реализации инфраструктурных проектов. Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев. Первое слушание может состояться не ранее чем в ноябре или декабре 2018 года, передает РИА Новости.