Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один клуб
7 января 2018 23:01 445
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд форварда "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в ведущих чемпионатах Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RT.
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