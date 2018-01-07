Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один клуб

7 января 2018 23:01

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд форварда "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в ведущих чемпионатах Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RT.

Аргентинский футболист забил 365-й мяч в чемпионате Испании во встрече против "Леванте".

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