Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд форварда "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в ведущих чемпионатах Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает RT.

Аргентинский футболист забил 365-й мяч в чемпионате Испании во встрече против "Леванте".