Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим
7 января 2018 23:11 652
Российские военные в Сирии сорвали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Отмечается, что дроны принадлежали "исламской фракции", действующей в регионе.
Дроны, запущенные со стороны Латакии, были сбиты с территории авиабазы.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны России сообщило, что двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии 31 декабря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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