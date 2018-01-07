Российские военные сорвали атаку дронов на авиабазу Хмеймим‍

Российские военные в Сирии сорвали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что дроны принадлежали "исламской фракции", действующей в регионе.

Дроны, запущенные со стороны Латакии, были сбиты с территории авиабазы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны России сообщило, что двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии 31 декабря.