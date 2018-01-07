В Идлибе взорвались два автомобиля, погибли более 30 человек
Террористы подорвали заминированный автомобиль на улице Салясин в городе Идлиб, более 30 человек погибли или были ранены.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
По данным телеканала, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".
Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.
В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра". На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции среди главарей бандформирований растут разногласия, зачастую приводящие к вооруженным стычкам между бандами, в результате которых гибнут мирные граждане.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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