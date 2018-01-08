В Индии из-за схода лавин погибли 17 человек
8 января 2018 00:31 293
В индийском штате Джамму и Кашмир из-за схода снежных лавин по последним данным погибли уже 17 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает Pune Mirror.
Сообщается, что 17 человек погибли в результате схода лавины на трассу в округе Купвара в Джамму и Кашмир. Среди погибших годовалый ребенок и офицер Организации приграничных дорог.
Отмечается, что еще в одном инциденте из-за схода лавины в районе города Рамнагар в штате Уттаракханд погибли шесть пассажиров мини-автобуса и еще 24 получили травмы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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