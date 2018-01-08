Главком сил НАТО в Европе встретится с главой Генштаба ВС РФ - В БАКУ

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в январе, как ожидается, проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц сообщил портал BuzzFeed.

"Позднее в этом месяце генерал Кертис Скапарротти, главнокомандующий объединенными силами в Европе, должен встретиться с генералом Валерием Герасимовым, главой Генерального штаба российских Вооруженных сил, в Баку, в Азербайджане", - говорится в материале. В нем отмечается, что это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой, что порталу подтвердил предшественник Скапарротти Филипп Бридлав.

В октябре прошлого года председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел сообщил журналистам в Вашингтоне, что Россия и Организация Североатлантического договора смогли сделать первые шаги к восстановлению отношений. Он заверил, что альянс настроен на восстановление и политических, и военных связей с Москвой. Павел заметил, что сам уже проводил встречу с Герасимовым. Тогда он также сообщил, что в НАТО ожидали встречи главы Начштаба ВС РФ и Скапарротти до конца текущего года.