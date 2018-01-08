В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

8 января 2018 18:00

18:00

Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.

Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.

---------
17:04

Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На месте происшествия работают несколько пожарных команд.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebookl

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az