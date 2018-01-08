В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.

Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.