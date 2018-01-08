В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
8 января 2018 18:00 299
18:00
Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.
Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.
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17:04
Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На месте происшествия работают несколько пожарных команд.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
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