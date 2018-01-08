Парни устроили драку в кино из-за бывших возлюбленных - ВИДЕО

В Китае мужчины решили, что здорово сходить в кино со своими бывшими возлюбленными. Эта идея не привела ни к чему хорошему, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Mirror, приятный поход в кино закончился дракой мужчин.

Инцидент произошел в китайской провинции Хунань. Молодые люди решили привести свои вторые половинки на фильм, который тоже посвящен бывшим возлюбленным.

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