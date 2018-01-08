Жилая 9-этажка в Тюмени вспыхнула как факел - ВИДЕО

Фасад девятиэтажного жилого дома загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуированы свыше 130 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Олимпийская горит утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, передает Day.Az.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Обстоятельства пожара выясняются.

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