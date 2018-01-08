Жилая 9-этажка в Тюмени вспыхнула как факел - ВИДЕО

8 января 2018 19:04

Фасад девятиэтажного жилого дома загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Тюмени, из горящего здания эвакуированы свыше 130 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Олимпийская горит утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, передает Day.Az.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Обстоятельства пожара выясняются.

Нажмите на видео для просмотра:
Жилая 9-этажка в Тюмени вспыхнула как факел

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az