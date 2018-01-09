Мощный взрыв в Пакистане, есть пострадавшие

9 января 2018 18:49

Мощный взрыв прогремел в городе Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан на западе страны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным местного издания Dawn, инцидент произошёл неподалёку от одного из правительственных учреждений. В настоящее время подтверждается информация о как минимум трёх пострадавших. Полиция пока не подтверждает, что речь идет о теракте, отмечает издание.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az