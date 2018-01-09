Мощный взрыв в Пакистане, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в городе Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан на западе страны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным местного издания Dawn, инцидент произошёл неподалёку от одного из правительственных учреждений. В настоящее время подтверждается информация о как минимум трёх пострадавших. Полиция пока не подтверждает, что речь идет о теракте, отмечает издание.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook