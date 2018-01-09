Роналду не попал в число 40 самых дорогих футболистов мира
Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, Неймар стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра изучения спорта (CIES). Трансферная стоимость бразильского нападающего оценивается в 213 млн. евро, и это, как говорят эксперты, ещё не предел.
А вот футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду в этом рейтинге резко подешевел: у него - лишь 49-е место и 80,4 млн. евро.
Что касается пятёрки лидеров, то "серебро" досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси (€202,2 млн.), "бронза" у Гарри Кейна из "Тоттенхэма" (€ 194,7 млн.). Впечатляющий результат и четвёртое место у Килиана Мбаппе из ПСЖ (€192,5 млн.), а замыкает топ-5 нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (€174,6 млн.).
Рейтинг CIES учитывал такие факторы, как возраст футболиста, его позицию, длительность контракта, а также результативность выступлений за свою команду и сборную.
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