Роналду не попал в число 40 самых дорогих футболистов мира

Рейтинг CIES учитывал такие факторы, как возраст футболиста, его позицию, длительность контракта, а также результативность выступлений за свою команду и сборную.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, Неймар стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра изучения спорта (CIES). Трансферная стоимость бразильского нападающего оценивается в 213 млн. евро, и это, как говорят эксперты, ещё не предел.

А вот футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду в этом рейтинге резко подешевел: у него - лишь 49-е место и 80,4 млн. евро.

Что касается пятёрки лидеров, то "серебро" досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси (€202,2 млн.), "бронза" у Гарри Кейна из "Тоттенхэма" (€ 194,7 млн.). Впечатляющий результат и четвёртое место у Килиана Мбаппе из ПСЖ (€192,5 млн.), а замыкает топ-5 нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (€174,6 млн.).

Рейтинг CIES учитывал такие факторы, как возраст футболиста, его позицию, длительность контракта, а также результативность выступлений за свою команду и сборную.

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