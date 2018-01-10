Наводнения и оползни в Калифорнии: погибли 13 человек - ОБНОВЛЕНО

10.01.2018

07:45

Число жертв сильных ливней в Калифорнии составило 13 человек, количество погибших может возрасти.

передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице округа в Facebook.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

"Мы с горестью сообщаем, что ситуация на данный момент привела к 13 погибшим... Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться, так как мы все еще поиском людей, которые пропали без вести", - заявил Браун.

Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы. В службы спасения поступило множество сообщений о пропавших без вести, однако их еще предстоит подтвердить.

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09.01.2018

23:39

Пять человек погибли в южной части американского штата Калифорния из-за вызванных проливными дождями оползней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Оно приводит данные управления пожарной охраны округа Санта-Барбара, согласно которым в городе Монтесито и вблизи него были обнаружены тела пяти человек. Из-за оползней были разрушены несколько домов, некоторые жители числятся пропавшими без вести. Имели место случаи разрыва линий электропередачи поваленными деревьями. Многие автострады в результате непогоды были закрыты.

В нескольких районах Южной Калифорнии уже прошла эвакуация.

С понедельника в данном районе продолжались ливни. Монтесито расположен в гористом прибрежном районе. В городке находятся дома многих известных актеров и ведущих. В их числе Опра Уинфри, Дрю Бэрримор, Джефф Бриджес, Малкольм Макдауэлл и Патрик Стюарт.