Игроку клуба из Саудовской Аравии грозит тюремное заключение из-за танца

Футболист клуба "Аль-Ноджум", который выступает в первом по силе дивизионе Саудовской Аравии, может сесть в тюрьму за исполнение танца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sport Illustrated.

Игрок находился на скамейке запасных. После того, как его команда забила мяч, он показал жест, который запрещен на территории страны. Футболист исполнил дэб - танцевальное движение, когда человек поднимает обе руки в одну сторону, прикрывая свое лицо.

Данный жест является незаконным на территории Саудовской Аравии в связи с тем, что власти страны видят в нем связь с распространением наркотиков.

Сборная Саудовской Аравии выступит на чемпионате мира 2018 года. Ее соперниками по группе А стали команды России, Египта и Уругвая.