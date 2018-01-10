В Германии обстреляли машину турецкого футболиста

Подвергшийся обстрелу немецкий футболист турецкого происхождения Дениз Наки (Deniz Naki) во вторник, 9 января, заявил, что после инцидента не получил от полиции Германии никакой защиты, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В эксклюзивном интервью DW футболист рассказал, что после сообщения о нападении его в отсутствие адвоката допрашивали в полицейском участке Ахена в течение 9 часов. Допрошен был также отец Наки, однако сам спортсмен не знает, чем руководствовались полицейские, вызывая его на допрос.

Наки также сообщил, что ранее не получал каких-либо угроз в свой адрес.

Нападение на Наки, обладающего двойным гражданством, произошло в ночь на 8 декабря.

Автомобиль футболиста, выступающего в турецком клубе Amed SK, был обстрелян. По словам Наки, несколько выстрелов были произведены из черной машины, которая ехала слева от него. Автомобиль, из которого велась стрельба, уехал.