Леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке в Приморье

В зоопарке села Борисовка в Приморском крае леопарда напал на двухлетнего ребенка, которого родители оставили без присмотра. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает управление МВД по региону.

"Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у ребенка нашли рваные раны и укусы.

В отношении родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей.