В Москве у уборщицы угнали дорогой внедорожник

10 января 2018 08:18

В Москве у уборщицы угнали внедорожник Toyota RAV4 стоимостью около 2 миллионов рублей. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Злоумышленники угнали машину от дома женщины на Светлогорском проспекте российской столицы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как рассказала владелица авто, оказавшаяся уборщицей, иномарку она приобрела осенью 2017 года за 35 тысяч долларов. Toyota не была оборудована звуковой сигнализацией. Машину всегда оставляли на ночь на неорганизованной неохраняемой стоянке возле дома.

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