В Саудовской Аравии людям раздадут 13 миллиардов долларов

Власти Саудовской Аравии намерены выплачивать в течение года государственным служащим, а также военным и пенсионерам компенсацию за повышение стоимости жизнь в королевстве, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об этом рассказал министр культуры и информации Саудовской Аравии Аввад бин Салех Алавад, передает Reuters.

Так, между жителями страны распределят в течение нынешнего года 50 миллиардов риалов (около 13 миллиардов долларов).

"Выделение 50 миллиардов риалов указом короля служит показателем заботы руководства страны о комфорте и качестве жизни граждан", - сказал Салех Алавад.

Отметим, что король Салман приказал ежемесячно выплачивать 1000 риалов (около 266 долларов) государственным служащим в течение года в качестве компенсации за рост стоимости жизни после того, как Эр-Рияд повысил стоимость бензина, подняв цены на нефть, и ввел налог на добавленную стоимость. Пенсионерам и солдатам также будут предоставлены бонусы.

Как сообщалось, обвиненные в коррупции принцы Саудовской Аравии выкупили свою свободу за 100 млрд долларов. Они дали согласие на передачу части своих активов и средств в казну, обменяв их на избавление от тюремного заключения.

Кроме того, на днях саудовских принцев за протесты отправили в тюрьму. Аресты 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, которые произошли во время протестов за отказ оплачивать их коммунальные счета, связаны с обвинениями в "разрушении общественного мира и порядка.