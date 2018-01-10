Макрон подарил Си Цзиньпину коня и саблю
Президент Франции Эмманюэль Макрон подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Такой почетный подарок французский лидер решил преподнести в ходе своего первого визита в Китай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает RFI.
"Восьмилетнего мерина по кличке Везувий Брекка (Vesuve de Brekka) привезли 4 января. В Республиканской гвардии он "служил" с 2012 года", - говорится в сообщении.
Помимо этого, французский президент подарил седло и саблю, на которой выгравирована фраза: "Г-н Эммануэль Макрон - президент Французской Республики - Пекин - январь 2018 года".
По словам Макрона, речь идет не просто о подарке, а о дипломатическом жесте. "Впрочем, символично звучит и перевод с мандаринского имени французского президента. "Makelong" означает буквально следующее: "Лошадь побеждает дракона", - отмечает RFI.
Этим подарком Франция решила ответить на китайскую "дипломатию панд". В 2012 году Пекин передал Парижу сроком на десять лет двух панд, у которых родился детеныш. Предоставление этих животных в аренду является для Китая символом дружественных отношений между государствами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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