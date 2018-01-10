Советник посольства США вызван в МИД Турции

Советник посольства США Филипп Коснетт в связи c сирийским вопросом был вызван в МИД Турции, сообщают турецкие СМИ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно дипломатическим источникам, на встрече на повестке дня стоял вопрос Сирии.

В Министерство иностранных дел Турции по вопросу зон конфликта в Сирии во вторник был вызван посол России в Анкаре Алексей Ерхов, в среду - посол Ирана в Анкаре Мохаммед Ибрагим.