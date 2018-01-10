Советник посольства США вызван в МИД Турции
10 января 2018 19:44 291
Советник посольства США Филипп Коснетт в связи c сирийским вопросом был вызван в МИД Турции, сообщают турецкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно дипломатическим источникам, на встрече на повестке дня стоял вопрос Сирии.
В Министерство иностранных дел Турции по вопросу зон конфликта в Сирии во вторник был вызван посол России в Анкаре Алексей Ерхов, в среду - посол Ирана в Анкаре Мохаммед Ибрагим.
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