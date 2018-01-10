США открыты для переговоров с КНДР - ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Соединенные Штаты открыты для переговоров с КНДР "в надлежащий момент" и при "соответствующих условиях", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Как сообщает агентство, Трамп в ходе беседы отметил, что диалог между Южной Кореей и КНДР может положить начало для переговоров между США и Северной Кореей, передает Day.Az.

"Два лидера (Трамп и Мун Чжэ Ин - ред.) согласились в будущем проводить тесные консультации по направлениям переговоров между Южной Кореей и КНДР", - приводит агентство заявление президентской резиденции "Чхонвадэ" ("Дом с голубой черепицей").

Кроме того, Трамп попросил Мун Чжэ Ина дать понять лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что "не будет никаких военных действий, пока продолжается диалог между Южной Кореей и КНДР".

Отмечается, что это второй за неделю телефонный разговор Трампа и Мун Чжэ Ина.

Девятого января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам принято совместное заявление, согласно которому Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе - в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.