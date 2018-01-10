Facebook выпустит гаджет для видеосвязи

Компания Facebook создаст новый гаджет для музыки и видеочатов. Об этом сообщает Engadget. Знаменитая соцсеть произведет камеру для разговоров по видеочату. Презентация устройства состоится в конце весны нынешнего года. Источники в Facebook сообщают, что новинка будет являть собой камеру с микрофоном и динамиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на vistanews.ru, с его помощью пользователь сможет звонить своим друзьям по видеосвязи, помимо этого устройство сможет понимать голосовые команды фолловера. "Портал" интегрируется с сервисами Netflix или Spotify, иначе говоря, с его помощью можно смотреть кинокартины и прослушивать аудиотреки. Приблизительная стоимость модели составит около 500 американских долларов.