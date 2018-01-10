Во Франции растет число жертв от урагана «Элеанор»

10 января 2018 20:46

Число погибших во Франции в результате урагана "Элеанор" увеличилось до семи человек, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии и 25 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тело найдено в населенном пункте Рувр-Сюр-Об", - сообщает в Twitter префектура департамента Верхняя Марна.

По данным телеканала, это седьмая жертва урагана. Отмечается, что бушующий с начала января ураган "нанес значительный ущерб".

Обрушившийся на Францию ураган "Элеанор" принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в Сене, начиная с понедельника, повысился более чем на три метра. В Париже был объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с угрозой наводнения.

Власти оценили ущерб от урагана в 200 миллионов евро.

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