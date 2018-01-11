Сильное землетрясение в Иране - ПОДРОБНОСТИ
11 января 2018 07:26 1 084
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на западе Ирана, сообщает в среду Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 31 километре к северо-западу от города Керманшах. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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