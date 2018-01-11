Сильное землетрясение в Иране - ПОДРОБНОСТИ

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на западе Ирана, сообщает в среду Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 31 километре к северо-западу от города Керманшах. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.