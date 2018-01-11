Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР
11 января 2018 09:06 153
Президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о переговорах между КНДР и Южной Кореей, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
"У нас есть определенные проблемы с Северной Кореей, но сейчас происходит много хороших переговоров. Я вижу много хорошей энергетики. Мне это очень нравится", - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.
Накануне состоялась межкорейская встреча на министерском уровне. На ней, в частности, после трехлетнего перерыва стороны достигли договоренности о переговорах по военным вопросам. Сеул и Пхеньян также условились о возобновлении работы экстренной военной связи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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