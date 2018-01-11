Иран назвал причину аварии с эсминцем в Каспийском море

Эсминец военно-морских сил Ирана "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море из-за технической неполадки, передает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя главы организации портов и судоходства ИРИ Хади Хагшенас.

"Эсминец "Дамаванд" налетел на волнорез у порта Бендер-Энзели из-за технической неполадки", - заявил Хагшенас в интервью агентству, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​По его словам, в результате инцидента перевернулась лодка, два члена экипажа пострадали.

Ранее армия Ирана сообщила о том, что эсминец ВМС Ирана "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море в среду утром из-за неблагоприятных погодных условий - высокой скорости ветра и шторма в море в Энзели. Военные эксперты оценивают причиненный кораблю ущерб как несущественный, он будет устранен в короткие сроки.

​В то же время сайт Gilnegah, занимающийся новостями провинции, где расположен порт, сообщил, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, отмечая, что по неофициальным данным удалось спасти четырех человек, а судьба двоих неизвестна. Кроме того, еще 14 человек нуждаются в помощи.

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