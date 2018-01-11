Президент США Дональд Трамп призвал конгресс продлить действие закона о слежке за иностранцами и заверил, что случайной слежки за американцами при этом не будет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я лично после того, как занял свой пост, распорядился исправить процесс раскрытия (личностей американцев, случайно попавших в базы данных слежки - ред.). Нынешнее голосование касается иностранной слежки за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Нам это нужно! Давайте действовать умно!", - написал Трамп в Twitter.

Палата представителей конгресса в четверг проголосует по законопроекту, который продлит действующие программы слежки за иностранцами на шесть лет с незначительными изменениями. При этом будет рассмотрена поправка, которая предлагает запретить Агентству национальной безопасности (АНБ), ФБР и другим спецслужбам читать сообщения американцев, которые могут оказаться в обширных базах разведданных, собираемых по всему миру.

Кроме того, группа сенаторов во главе с Рэндом Полом предложила "закон о правах США", призванный "покончить с тайными обысками звонков, электронных писем и других форм общения американцев".

Авторы закона заявляют, что под предлогом слежки за иностранцами, подозреваемыми в терроризме, спецслужбы могут незаконно получать доступ к сообщениям американцев. По их заявлению, это нарушает Четвертую поправку к Конституции США, запрещающую необоснованные обыски.

Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Спецслужбы США заявляют, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.

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