В Испании самолет вынужденно сел из-за пьяных пассажиров - ВИДЕО
12 января 2018 08:09 326
Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Pais.
По данным газеты, самолет следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте.
Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер из-за "агрессивного поведения" двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Лайнер совершил посадку в 16.00. Сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров".
После инцидента самолет вылетел в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.
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