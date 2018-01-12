В Испании самолет вынужденно сел из-за пьяных пассажиров - ВИДЕО

Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Pais.

По данным газеты, самолет следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте.

Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер из-за "агрессивного поведения" двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Лайнер совершил посадку в 16.00. Сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров".

После инцидента самолет вылетел в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

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