Уоррен Баффет: Криптовалюты ждет "плохой конец"

Неутихающий ажиотаж вокруг Bitcoin и других криптовалют вряд ли закончится хорошо. Такой прогноз озвучил известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В плане криптовалют в целом, я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Когда это случится или как, я не знаю".

Говоря о фьючерсах на биткоин, торги по которым уже запустили в США, Баффет отметил, что не стал бы открывать "короткие" позиции на этом рынке.

"Мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них", - заявил инвестор.

Напомним, курс биткоина в четверг, 11 января, опустился ниже 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Тем не менее за минувшие 12 месяцев курс криптовалюты в целом вырос примерно на 1500%.

Кроме того, ранее специалисты инвестбанка Morgan Stanley исследовали рынок криптовалют и пришли к выводу, что курс криптовалюты Bitcoin может упасть до нуля, если ее не начнут принимать в качестве платежного средства. Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой, считают аналитики.