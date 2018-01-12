Уоррен Баффет: Криптовалюты ждет "плохой конец"
Неутихающий ажиотаж вокруг Bitcoin и других криптовалют вряд ли закончится хорошо. Такой прогноз озвучил известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"В плане криптовалют в целом, я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец, - заявил Баффет в интервью CNBC. - Когда это случится или как, я не знаю".
Говоря о фьючерсах на биткоин, торги по которым уже запустили в США, Баффет отметил, что не стал бы открывать "короткие" позиции на этом рынке.
"Мы не имеем их, не шортим и никогда не откроем позиции в них", - заявил инвестор.
Напомним, курс биткоина в четверг, 11 января, опустился ниже 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Тем не менее за минувшие 12 месяцев курс криптовалюты в целом вырос примерно на 1500%.
Кроме того, ранее специалисты инвестбанка Morgan Stanley исследовали рынок криптовалют и пришли к выводу, что курс криптовалюты Bitcoin может упасть до нуля, если ее не начнут принимать в качестве платежного средства. Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой, считают аналитики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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