Французов уволили из аэропорта за слишком длинные бороды
Во Франции четверо бывших сотрудников охранной фирмы аэропорта Securitas судятся с бывшим работодателем из-за того, что они были уволены вскоре после парижских терактов в 2015 году из-за отказа обрезать слишком длинные бороды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Истцы, которые являются мусульманами, утверждают, что стали жертвами дискриминации на религиозной почве и на основании внешнего вида.
В пятницу суд по труду под Парижем вынесет решение, были ли работники безосновательно уволены за отказ обрезать бороды на фоне опасений терроризма.
Четверо мужчин просят суд наказать охранную фирму Securitas и выплатить им 53 тыс. евро за несправедливые увольнения и дискриминацию.
Securitas отрицает обвинения в дискриминации и говорит, что "абсолютно законно" требовать от своих сотрудников носить "короткую, обрезанную и аккуратную бороду" исходя из миссии безопасности, которую они выполняют.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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