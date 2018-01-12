Составлен рейтинг фильмов, лучше всего показывающих профессии
Если вас всегда интересовало, чем занимаются астронавты, нужно обязательно посмотреть "Марсианина", а если вас привлекает профессия фокусника, то пример необходимо брать с "Темного рыцаря" - по крайней мере, именно так считают редакторы издания The Washington Post, составившие интересный список фильмов, лучше всего показывающих специфику определенных профессий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В список, составленный The Washington Post, вошло в общей сложности 22 фильма.
Вот как выглядит, по версии The Washington Post, список фильмов, лучше всего отображающих определенные профессии:
Адвокат - "Мой кузен Винни"
Астронавт - "Марсианин"
Бейсболист - "Дархэмские быки"
Библиотекарь - "Эта замечательная жизнь"
Военный - "Лучшие годы нашей жизни"
Врач - "Творение Господне"
Грабитель банков - "Схватка"
Дальнобойщик - "Смоки и Бандит"
Изобретатель - "Джой"
Инженер - "Нет пути"
Кабельщик - "Кабельщик"
Монахиня - "Неприятности с ангелами"
Музыкант - "Дыхание проходит сквозь нас"
Парикмахер - "Человек, которого не было"
Пожарник - "Команда 49: Огненная лестница"
Политик - "Мистер Смит едет в Вашингтон"
Представитель профсоюза - "Хоффа"
Сотрудник правоохранительных органов - "Донни Браско"
Учитель - "Императорский клуб"
Фермер - "Паутина Шарлотты"
Фокусник - "Темный рыцарь"
Шахматист - "Королева из Катве"
Шахтер - "Свидетель"
Шеф-повар - "Ешь, пей, мужчина, женщина"Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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