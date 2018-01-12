Составлен рейтинг фильмов, лучше всего показывающих профессии

Если вас всегда интересовало, чем занимаются астронавты, нужно обязательно посмотреть "Марсианина", а если вас привлекает профессия фокусника, то пример необходимо брать с "Темного рыцаря" - по крайней мере, именно так считают редакторы издания The Washington Post, составившие интересный список фильмов, лучше всего показывающих специфику определенных профессий, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В список, составленный The Washington Post, вошло в общей сложности 22 фильма.

Вот как выглядит, по версии The Washington Post, список фильмов, лучше всего отображающих определенные профессии:

Адвокат - "Мой кузен Винни"

Астронавт - "Марсианин"

Бейсболист - "Дархэмские быки"

Библиотекарь - "Эта замечательная жизнь"

Военный - "Лучшие годы нашей жизни"

Врач - "Творение Господне"

Грабитель банков - "Схватка"

Дальнобойщик - "Смоки и Бандит"

Изобретатель - "Джой"

Инженер - "Нет пути"

Кабельщик - "Кабельщик"

Монахиня - "Неприятности с ангелами"

Музыкант - "Дыхание проходит сквозь нас"

Парикмахер - "Человек, которого не было"

Пожарник - "Команда 49: Огненная лестница"

Политик - "Мистер Смит едет в Вашингтон"

Представитель профсоюза - "Хоффа"

Сотрудник правоохранительных органов - "Донни Браско"

Учитель - "Императорский клуб"

Фермер - "Паутина Шарлотты"

Фокусник - "Темный рыцарь"

Шахматист - "Королева из Катве"

Шахтер - "Свидетель"

Шеф-повар - "Ешь, пей, мужчина, женщина"