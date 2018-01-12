Дом звезды Голливуда разрушил оползень - ВИДЕО

На юге штата Калифорния оползни, сошедшие в округе Санта-Барбара, разрушили виллу популярного американского актера Джеффа Бриджеса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил сам 68-летний обладатель премии "Оскар", дом страшно поврежден, но жившим в нем ничто не угрожает. Актер поблагодарил спасателей, которые неустанно трудятся, помогая людям, передает ТАСС.

Актер приобрел виллу три года назад за 6,8 миллиона долларов. Соседний с ней дом принадлежит телеведущей Опре Уинфри. Также в этом прибрежном гористом районе проживают актеры Дрю Бэрримор, Малкольм Макдауэлл и Патрик Стюарт.

К настоящему времени на юге в Калифорнии из-за наводнений и оползней погибли уже 17 человек, 28 пострадали, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Ударом стихии уничтожены около 60 домов, повреждены почти 450. В ряде районов штата объявлена эвакуация.

Джефф Бриджес завоевал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце". Также он шесть раз номинировался на эту кинонаграду.

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