Трамп отменил визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ожидалось, что Трамп посетит Британию в конце февраля для участия в церемонии открытия нового посольства в Лондоне. СМИ неоднократно сообщали о возможной отмене визита.

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!" - написал Трамп в Twitter.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года.

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