На избирательном участке на президента Чехии было совершено нападение

Хулиганка воспрепятствовала в пятницу действующему президенту Милошу Земану голосовать на выборах президента Чехии. Кадры произошедшего на избирательном участке инцидента выложило сетевое издание Aktualne.cz, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Женщина, находившаяся на избирательном участке, увидев подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, скинула с себя куртку и выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес политика, пыталась толкнуть главу государства в спину. После этого глава государства покинул избирательный участок.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на сайт группы Femen, нападение совершила одна из ее участниц. Инцидент расследует полиция.