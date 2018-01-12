У Apple закончились батареи для старых iPhone

По словам представителей фирмы, работа устройств замедлялась из лучших побуждений: ради продления срока службы смартфонов и комфорта самих пользователей, а не для того, чтобы вынудить их к покупке новой модели. Тем не менее, после признания на Apple обрушилось несколько исков, а жительница штата Калифорния потребовала от компании триллион долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вскоре в качестве извинения Apple согласилась в два с лишним раза - с 79 до $29 - удешевить замену аккумулятора в iPhone 6 и более новых моделях смартфонов. Программа будет действовать до 31 декабря 2018 года. Также компания обещала добавить в iOS настройку, позволяющую увидеть степень износа батареи.

Однако сразу новую батарею по скидке получат не все. Как стало известно из внутренней записки для сотрудников магазинов Apple Store, запасы аккумуляторов для устаревших "айфонов" ограничены.

Оказывается, что владельцам iPhone 6 Plus в некоторых регионах, включая США, придется ждать замены до марта-апреля. Компоненты для других моделей, пишет Ars Technica, пока есть в наличии: на замену батареи в iPhone 6 и 6S Plus, например, уйдет около двух недель.