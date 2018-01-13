Жертвами оползней в Калифорнии стали 18 человек

В американском штате Калифорния жертвами ливней и оползней стали 18 человек, в том числе двое детей. Еще 28 пострадали, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Пятерых считают пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщалось ранее, ливни стали причиной массовых сходов селевых потоков 9 января. Потоки грязи, камней и деревьев накрыли жилые районы. Поисково-спасательные операции продолжаются, в них задействовано более 50 человек и десять обученных собак. Из опасных зон людей эвакуируют с помощью авиации.