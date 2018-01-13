В США умер постановщик «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» - ФОТО

13 января 2018 09:31

В США на 87-м году жизни скончался художник-постановщик, двукратный обладатель премии "Оскар" Теренс Марш, сообщает Variety.

Марш умер в своем доме в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что он несколько лет боролся с раком.

Марш получил "Оскар" за работу над фильмами "Доктор Живаго" и "Оливер!".

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