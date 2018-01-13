Впервые женщины Саудовской Аравии посетили футбольный матч - ВИДЕО

13 января 2018 09:36

Женщины Саудовской Аравии впервые посетили матч национального чемпионата, сообщает Goal.com.

Впервые женщины были допущены на встречу между "Аль-Ахли" и "Аль-Батен", которая прошла 12 января, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Указ о допуске женщин на футбольные матчи в качестве зрителей был издан в октябре 2017 года.

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Впервые женщины Саудовской Аравии посетили футбольный матч

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