Впервые женщины Саудовской Аравии посетили футбольный матч - ВИДЕО

Женщины Саудовской Аравии впервые посетили матч национального чемпионата, сообщает Goal.com.

Впервые женщины были допущены на встречу между "Аль-Ахли" и "Аль-Батен", которая прошла 12 января, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Указ о допуске женщин на футбольные матчи в качестве зрителей был издан в октябре 2017 года.

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