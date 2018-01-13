США признали ядерное преимущество России

Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений.

Об этом говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в минувшую пятницу обнародовала газета Huffington Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", - говорится в документе.

В доктрине также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками как "разносторонний и современный".

При этом, как подчеркивается в документе, Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Пентагон, комментируя публикацию выдержек из доктрины, заявил, что у США есть несколько вариантов документа, финальную версию должен одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.

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