Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар локализован

Крупнейший по площади природный пожар в современной истории штата Калифорния удалось локализовать. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в ведомстве, пожар, получивший имя "Томас", локализован на 100%, его площадь составляла 1140 кв. км. Возгорание возникло в округе Вентура 4 декабря. Причина пока не установлена.

Согласно официальной статистике, до недавнего времени самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, произошедший недалеко от города Сан-Диего в 2003 году. Он унес жизни 15 человек. "Томас" превзошел этот пожар по площади примерно на 0,5 кв. км.

Жертвами пожара "Томас" стали не менее двух человек. Пламя уничтожило или повредило в общей сложности более 1 тыс. домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы тысячи человек, к настоящему моменту многим из них уже разрешено вернуться в свои дома.

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