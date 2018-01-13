Уличная разборка, закончившаяся убийством - ВИДЕО

Конфликт между несколькими мужчинами на одной из улиц города Сосенский Калужской области, закончившийся стрельбой и гибелью одного из участников, попал в поле зрения уличных камер наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как несколько человек разговаривают возле припаркованной автомашины, затем один из мужчин пытается ударить оппонента. Тот в ответ стреляет в него из пистолета, а затем убегает с места происшествия. Пострадавший, поднявшись, садится в машину.

Инцидент произошел 9 января. В тот же день раненый 26-летний житель Сосенского скончался в больнице, уточняет следственное управление СК России по Калужской области. По версии правоохранителей, погибший потребовал у подозреваемого - 30-летнего уроженца Сосенского, проживающего в Москве - возвращения долга за запчасти.

После конфликта злоумышленник спешно уехал в Москву, однако стражам порядка удалось быстро установить его личность и задержать. На допросе мужчина частично признал вину, заявив, что стрелял в целях самообороны. Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

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