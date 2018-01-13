В ЮАР разгромили магазины H&M из-за скандала с расистской футболкой

Протестующие в ЮАР разгромили магазины H&M на фоне скандала с расизмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал eNCA.

По информации телеканала, речь идет о магазине в районе Сэндтон в Йоханнесбурге и торговом центре Menlyn mall в Претории. На опубликованных телеканалом фото и видео люди врываются в магазины, громят витрины, переворачивают манекены и вешалки с одеждой.

Как сообщается, один из лидеров движения "Бойцы за экономическую свободу" (EFF), организовавшего протесты по всей стране, поприветствовал действия тех, кто "оказал физическое сопротивление расизму".

На место событий уже прибыли сотрудники полиции.

Ранее знаменитый производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.

С критикой на H&M обрушились футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, баскетболист Леброн Джеймс, рэпер Пи Дидди и другие звезды. Известные исполнители The Weeknd и G-Eazy заявили, что прекращают сотрудничество с компанией из-за расистского скандала.

Ранее сообщалось, что мама темнокожего мальчика, запечатленного на противоречивом рекламном фото компании H&M, призвала критиков взять себя в руки и перестать раздувать ненужный скандал вокруг этого снимка.