Самые эффектные аварии первой половины "Дакара"-2018 - ВИДЕО

12 января - единственный выходной день в календаре ралли-рейда "Дакар"-2018. Гонщики наслаждаются отдыхом и готовят своих стальных коней для дальнейших стартов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подробнее о маршруте и истории гонки мы рассказывали в нашем большом материале - "Дакар"-2018: юбилейный старт самого смертельного ралли в мире.

Кстати, ранее мы приводили фото самой гламурной гонщицы нынешнего ралли "Дакар" Камелии Липароти.

Официальный twitter канал ралли-марафона сообщает, что за первых шесть этапов с гонки сошли 29 мотоциклистов, восемь квадроциклов, 31 экипаж внедорожников и 14 грузовиков - это 25 процентов всех участников многодневки.

Сойти с дистанции досрочно вынуждены были такие фавориты как Себастьян Леб и Сергей Карякин, а также бывший тренер "Челси" Андре-Вилаш Боаш, впервые принимавший участие в "Дакаре".

Аргентинская гонщица Алисия Рейна досрочно завершила выступление на ралли "Дакар" после того, как ее автомобиль полностью сгорел во время третьего этапа ралли.

7 этап стартует уже сегодня. Гонщики отправятся из Ла Пас в Уюни. Длительность трассы составит 727 км, а спецучасток - 425 км. А пока представляем вашему вниманию самые эффектные аварии первой половины "Дакара".

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