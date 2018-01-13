Ученые обнаружили "кирпичики жизни" в упавших на Землю метеоритах

Ученые обнаружили в двух метеоритах, которые вращались в поясе астероидов, а затем упали на Землю, воду и сложные химические соединения. Метеориты стали первыми, на которых были обнаружены "кирпичики жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на издание Phys.org.

Исследователи изучили химический состав кристаллов каменной соли внутри метеоритов, которые упали на Землю в 1998 году. С помощью рентгеновских снимков ученые установили, что в внутри кристаллов находятся включения насыщенного солью водного раствора и органические молекулы. В том числе аминокислоты, их предшественники, углеводороды и другие соединения, которые играют на Земле важные биологические роли.

По мнению исследователей, химические соединения сформировались в метеоритах примерно 4,5 миллиарда лет назад. "Если жизнь существовала где-то на ранних этапах развития Солнечной системы, то подобные метеориты повысили возможность ее сохранения в своих кристаллах", - заявили ученые.

Исследователи предполагают, что местом зарождения подобных кристаллов стала карликовая планета Церера. По мнению ученых, их открытие свидетельствует о том, что жизнь существовала в ранней Солнечной системе, а также могла путешествовать от одного небесного тела к другому.