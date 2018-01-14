В ООН могут поднять вопрос о создании Палестинского государства
Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Соответствующее заявление организация опубликовала в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН", - говорится в тексте.
В организации рассчитывают, что эта конференция гарантирует "создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме" в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Кроме того, на этой конференции должны быть найдены решения для проблемы палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН, считают в ООП.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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