Страны Африки осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"

Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их "возмутительными" и "расистскими", и потребовали от американского лидера извинений.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Как говорится в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, "африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации", а также "требует отказа (от этих слов - ред.) и извинений".

Послы сообщили, что обеспокоены тенденцией американских властей проявлять неуважение к африканскому континенту. Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, испытавшими подобное унижение, а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Трампа.

Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась 12 января. Фотографию заявления выложила в своем Twitter бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр. "Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США", - написала она в своем твите.

Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о "странах-гадюшниках". В организации посчитали, что подобные заявления "бьют по общемировым ценностям".

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