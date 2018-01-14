Трамп назвал автора книги о нем психически неуравновешенным - ВИДЕО

Автор книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" психически неуравновешенный человек.

Так Майкла Вулфа назвал американский президент, передает "Россия 24".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Дональд Трамп заявил, что журналист сознательно использует недостоверные сведения, а распространяющие ложную информацию СМИ продвигают эту "фейковую книгу".

В нашумевшем произведении американского журналиста говорится о том, что у президента США не все в порядке с психическим здоровьем.

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