Американец убил мать из-за сломанных наушников
14 января 2018 11:01 182
Полиция Калифорнии арестовала мужчину, убившего мать из-за сломанных наушников, сообщает Fox News.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына, игравшего в компьютерную игру, и решила проверить, все ли в порядке. После этого между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.
Николсон посчитал мать виновной в случившемся и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Янв. 16:01 5 578
-
13 Янв. 14:14 4 791
-
13 Янв. 14:48 3 580
-
13 Янв. 13:38 2 340
-
10:45 1 532